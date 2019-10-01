شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "حزب التجمع" : الرئيس لا يحتاج لتأييد حزبى.. ويعيش حالة رضا مع الشعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب تحت قبة البرلمان، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يحظي بشعبية جارفة، متابعاً : ليس بحاجة إلي تأيد منا أو من أحزاب، فالرئيس يتمتع بشعبية كبيرة تتجاور الملاييين من الشعب الذي يقف وراء ويدعمه، وهناك حالة من الرضا بين الشعب والرئيس".

وأضاف عبد العال، خلال أولي جلسات الدور الخامس والأخير من الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب، أن الإشكالية تكمن في أن الحكومة لا تجتهد، لاسيما وسياستها الاقتصادية التي تحمل المواطن بأعباء.

ولفت عبد العال، إلي أهمية توحيد ما وصفه بـ"حلف 30 يونيو"، وهو الحلف الذي وقف في مواجهة جماعه الأخوان الإرهابية، متابعاً : " علينا توحيد هذا الحلف، حتي اللي اتقنمص منه أو زعل أو يشعر بأنه في خصومه".

وشدد عبد العال، على أن الوطن والمواطن محل اهتمام البرلمان على مدار أدوار الانعقاد السابقة ولا يزال، موجها الشكر في الوقت ذاته للدكتور علي عبد العال، لحسن إدارته للمجلس.

وشهدت الجلسة الافتتاحية اليوم، تلاوة قرار رئيس جمهورية مصر العربية بدعوة المجلس للانعقاد، وافتتاح دور الانعقاد العادى الخامس ويعقب ذلك تلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم 229 لسنة 2019 بفض دور الانعقاد العادى الرابع من الفصل التشريعى الأول، ثم تلاوة الرسائل التى تلقاها المجلس من الحكومة، وتشمل مشروعات القوانين والاتفاقيات.

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