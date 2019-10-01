شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل البرلمان: نؤكد ثقتنا بالقيادة السياسية.. وتحية للشعب بعد تصديه للمتأمرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال السيد محمود الشريف الوكيل الأول لمجلس النواب، إن البرلمان يجدد الثقة فى القيادة السياسية، ويدعم القوات المسلحة والشرطة فى مواجهة الإرهاب، ويوجه التحية للشعب الذى تصدى للمؤامرات التى تحاك لمصر.

جاء ذلك فى كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الخامس والأخير لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، والمنعقدة برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس.

وقال "الشريف"، فى كلمته: "أتقدم لكم جميعا بخالص التهانى ببداية دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعى الأول للمجلس، داعيا المولى عز وجل أن يمنحنا التوفيق والسداد لخدمة وطننا الحبيب مصر.

ووجه وكيل مجلس النواب رسالة للشعب، قائلا: "الرسالة الأولى إلى شعب مصر العظيم، لقد أثبتم بما لا يدع مجالا للشك أن هذا الشعب كان ولا يزال وسيظل فى رباط إلى يوم الدين، لقد أثبتم خلال الأيام الماضية قيمة وعظمة ووطنية الشعب العظيم، عندما تصدى هذا الشعب لكل محاولات الفتن والتفرقة ونشر الشائعات فى ربوع وأرجاء الوطن، وأوجه تحية تقدير وإجلال لشعب مصر العظيم".

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وتابع "الشريف": "الرسالة الأخرى إلى قائد مصر الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، نرسل لك أن نواب الشعب وهم ممثلى الشعب يؤكدون ثقتهم الكاملة فى قيادتكم لهذا الوطن، ونؤكد على أننا معكم ونؤيدكم ليس من فراغ ولكن للإنجازات التى حدثت على أرض الواقع فى مصرنا الحبية".

كما وجه رسالة إلى القوات المسلحة والشرطة، قائلا: "تحية إجلال وتقدير إلى شهداء مصر من رجال قواتنا المسلحة وشرطتنا البواسل، هؤلاء هم جند الله الذى تحدث عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال عن مصر إن أهلها فى رباط إلى يوم الدين، وإن جنودها خير جنود الأرض".

واستطرد: "رسالة أخرى إلينا نحن نواب الشعب، علينا مسئولية كبيرة فى دور الانعقاد الخامس، هناك كم كبير من التشريعات على المستوى الاقتصادى والاجتماعى والسياسى، كل همنا المواطن المصرى البسيط، لنرفع من شـأنه ونعلو به إلى مسار الكرامة والعزة، وأوجه من خلال المجلس للحكومة بأن تتعاون تعاون كامل مع نواب الشعب فى هذا الدور، ولذلك لنا كهيئة مكتب مع رؤساء الهيئات البرلمانية وائتلاف دعم مصر وكل زملائى من المستقلين وقفة، لنؤكد أن مبدأ التعاون المشترك بين الحكومة والبرلمان من أجل هدف واحد هو الصالح العام، ولذلك نأمل الأيام القادمة أن يكون هناك تعاون مثمر فى كل القرارات التى تمس الصالح العام للمواطن البسيط".

واختتم وكيل أول مجلس النواب، كلمته قائلا: "أخيرا أتقدم بالشكر الجزيل لرئيس المجلس والنواب، وأشهد الله أن هذا المجلس شهد أربع دورات من أفضل الدورات التى شهدتها طوال فترة حياتى النيابية، هذا المجلس تاريخى بحق".