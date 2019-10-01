شكرا لقرائتكم خبر عن عبد العال: المجلس حريص على إجراء حوار مجتمعى حول القوانين السياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، أننا فى دور الانعقاد الذى بدأ اليوم سنناقش مشروعات قوانين تمس جوهر الحياة السياسية فى مصر.

وأضاف عبد العال خلال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الخامس: المجلس حريص كل الحرص على إجراء حوار مجتمعى يستوعب جميع الأطياف الوطنية من المؤيدين أو المعارضين، لصياغة المستقبل بمشاركة لا مغالبة، بجهود جماعية متضافرة تستوعب التنوع، وتثرى التجربة المصرية.

وتابع عبد العال قائلا: ونحن نبدأ اليوم دور انعقاد جديد، نقطع العهد أن نواصل الرسالة، وأن نؤدى الأمانة.

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