كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أبو الغيط يُهنئ الصين بمرور سبعين عاما على تأسيس الجمهورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية عن خالص تهانيه بمناسبة مرور سبعين عاماً على تأسيس جمهورية الصين الشعبية، مُشيداً بما شهدته من تطور هائل في مختلف المجالات منذ عام 1949، ومؤكداً على الروابط التاريخية والعلاقات المميزة التي تربط بين الصين والدول العربية.

وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة أن أبو الغيط كان قد وجه رسالة تهنئة للسيد "وانغي يي"، وزير خارجية الصين، بمناسبة الذكرى السبعين لتأسيس الجمهورية، جاء فيها إن الجامعة العربية تعتز بالروابط التاريخية والعلاقات المتميزة التي تربط بين الصين وكافة الدول العربية، كما عبر خلالها أبو الغيط عن تطلعه إلى استمرار التعاون بين الجانبين وتوطيد علاقات الصداقة بين الصين والدول العربية، والعمل على خدمة الأهداف والمصالح المشتركة في مختلف القطاعات ضمن منتدى التعاون العربي- الصيني، لا سيما تعزيز التعاون بين الجانبين في إطار مبادرة "الحزام والطريق" من أجل تحقيق التنمية الشاملة، والازدهار للطرفين.

وقع الرئيس الصيني "شي جين بينغ" أمرًا بعفو السجينن للاحتفال بالذكرى السبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية رغم تطبيق استثناءات كثيرة.

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وقالت وكالة انباء الصين الجديدة (شينخوا) انه سيتم العفو عن تسع فئات من السجناء بما في ذلك المدانون الذين حاربوا اليابانيين في الحرب العالمية الثانية وأولئك الذين تزيد أعمارهم عن 75 عامًا والذين يعانون من إعاقات جسدية خطيرة أو المدانين الذين سبق أن عينوا عاملًا نموذجيًا.

وأضافت شينخوا إن المدانين الذين ارتكبوا جرائم خطيرة مثل الاختلاس وأخذ الرشاوى وتعريض الأمن القومي وما إلى ذلك لن يشملهم العفو، ولم يذكر التقرير عدد الأشخاص الذين قد يكونون مؤهلين للإفراج عنهم.

وقال التلفزيون الحكومي في المرة الأخيرة التي تم فيها ذلك في عام 2015، وتم العفو عن 31277 من المدانين.

وتحتفل جمهورية الصين الشعبية بعيد ميلادها السبعين في الأول من أكتوبر، على الأرجح من خلال استعراض عسكري جماعي في وسط بكين.