كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أردوغان: سيتم توطين ما يصل إلى مليوني لاجئ سوري في المنطقة الآمنة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت وكالة أن الموعد النهائي لتركيا لإقامة "منطقة آمنة" مع الولايات المتحدة في شمال سوريا قد انتهى بحلول نهاية سبتمبر، تاركةً خطر تدخل عسكري أحادي الجانب من جانب أنقرة معلقًا على المنطقة.

وقال الرئيس رجب طيب أردوغان للأمم المتحدة الأسبوع الماضي إنه يريد إقامة المنطقة على طول 480 كم من الحدود والوصول إلى 30 كم داخل سوريا. بموجب الخطة التركية، وسيتم توطين ما يصل إلى مليوني لاجئ سوري في المنطقة الآمنة، بدعم دولي.

وقالت رويترز أن المشروع، إذا تم تنفيذه، ويمكن أن يخفض إلى النصف عدد اللاجئين السوريين الذين لجأوا إلى تركيا من النزاع السوري المستمر منذ ثماني سنوات، ويدفع وحدات حماية الشعب الكردية السورية - التي تقول أنقرة إنها جماعة إرهابية تهدد أمنها - من الحدود.

ووافقت الولايات المتحدة على المنطقة الآمنة كوسيلة لحماية حلفائها الأكراد في سوريا ومعالجة المخاوف التركية بشأن الحدود، بعد أن أعلن الرئيس دونالد ترامب عن خطط العام الماضي لسحب 2000 جندي من القوات الخاصة الأمريكية بشكل مفاجئ ساعدوا المقاتلين الأكراد في قتال داعش.

Advertisements

ولكن القوات الأمريكية لم تغادر بعد وفشلت واشنطن وأنقرة حتى الآن في الاتفاق على التفاصيل. واتهمت تركيا الولايات المتحدة بسحب أقدامها وحذرت من أنها ستأخذ الأمور بيدها.

وبحسب رويترز، يقول دبلوماسيون ومحللون وحزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي في تركيا أن أردوغان لن يرغب في إغضاب الولايات المتحدة بتوغل عسكري واسع النطاق عندما تكون علاقات أنقرة بواشنطن تحت الضغط بالفعل.

ومع ذلك، شنت تركيا بالفعل توغلتين عسكريتين في شمال سوريا في السنوات الثلاث الماضية، وأرسلت قوات إلى منطقة إدلب التي تسيطر عليها المعارضة، وتقول الاستعدادات لعملية أخرى كاملة.

