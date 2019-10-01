كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شوارع هونج كونج تتحول لساحة معركة في اليوم الوطني للصين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلقت شرطة هونج كونج الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي على المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية الذين ألقوا قنابل حارقة على المركز المالي الآسيوي اليوم الثلاثاء فيما احتفل حكامها الصينيون بالذكرى السبعين لتأسيس الجمهورية الشعبية.

وامتدت اشتباكات القط والفأر من منطقة خليج كوزواي الراقية إلى منطقة الأميرالية التابعة للمكاتب الحكومية في جزيرة هونغ كونغ.

وتصاعد العنف أيضا عبر الميناء إلى كولون وخارج الأراضي الجديدة في أكثر الاضطرابات انتشارًا منذ حوالي أربعة أشهر.

وذكرت تقارير "ساوث تشاينا مورنينج بوست" والتلفزيون أن شخصًا واحدًا على الأقل أصيب في صدره برصاص الشرطة في إطلاق الرصاص الحي.

ولم ترد الشرطة على طلبات التعليق لكنها قالت إنها أطلقت أعيرة نارية في الهواء في الاشتباكات السابقة.

وكانت لقطات فيديو لأحد ضباط الشرطة يطلقون النار على متظاهر من مسافة قريبة شديدة الانتشار، ولكن لم يكن هناك التحقق الفوري من صحتها.

وقالت هيئة المستشفى دون أن تذكر تفاصيل أن 15 شخصًا أصيبوا بجروح في جميع أنحاء الإقليم، وأحدهم حالته خطيرة.

وأطلقت الشرطة خراطيم المياه والكرة الطائرة بعد تسديدة من الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين الذين ألقوا قنابل مولوتوف خارج مكاتب الحكومة المركزية في منطقة الأميرالية وأمرت بإخلاء مبنى المجلس التشريعي المجاور.

وقالت الشرطة: "أن "مثيري الشغب" استخدموا السوائل المسببة للتآكل في مدينة تون مون في غرب الأراضي الجديدة "، مما أدى إلى إصابة العديد من ضباط الشرطة والمراسلين".

وكانت المنطقة متوترة منذ أسابيع، مع تحول الاحتجاجات في كثير من الأحيان إلى أعمال عنف، حيث حاولت السلطات تجنب نشطاء يفسدون موكب عيد ميلاد بكين في وقت كانت الحكومة المركزية تصارع فيه بالفعل حربًا تجارية أمريكية-صينية واقتصادًا بطيئًا.

وبحلول فترة ما بعد الظهر، كانت الشرطة والمتظاهرين متورطين في مواجهات في جميع أنحاء هونغ كونغ، حيث كانت الشوارع مليئة بأوعية الغاز المسيل للدموع وغيرها من الحطام.

وما يقرب من أربعة أشهر من الاشتباكات في الشوارع والمظاهرات قد أغرقت المستعمرة البريطانية السابقة في أكبر أزمة سياسية منذ عقود وتشكل أخطر تحد شعبي للرئيس شي جين بينغ منذ توليه السلطة.

وأحد المتظاهرين المناهضين للحكومة يحتمون بعلامات مرورية أثناء مظاهرة في منطقة شا تين، في اليوم الوطني للصين في هونغ كونغ.

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وفي وقت سابق، سار الآلاف من المتظاهرين الذين يرتدون ملابس سوداء، بعضهم يرتدون أقنعة جاي فوكس، ومن خليج كوزواي باتجاه مقر الحكومة في الأميرالية، متحدين بذلك حظرًا على التجمع.

وأغلقت شركة السكك الحديدية MTR Corp العديد من محطات المترو لمنع المتظاهرين من التحرك، وتم إشعال حريق في محطة الأميرالية اليوم الثلاثاء.

وكان المتظاهرون قد تعهدوا باغتنام الفرصة في اليوم الوطني للصين لدفع دعواتهم إلى مزيد من الديمقراطية على الساحة الدولية، واختطاف مناسبة ترى بكين أنها فرصة لإظهار التقدم الاقتصادي والعسكري للصين.

وبدأ المئات من المسؤولين وأعضاء النخبة المؤيدة لهونغ كونغ اليوم بحفل لرفع العلم وحفل استقبال لليوم الوطني في مركز المؤتمرات والمعارض، والذي عقد مبكرًا ونقل خلف الأبواب المغلقة. وتم إغلاق الطرق المؤدية إلى المركز وضبطها بإحكام.

وقال الرئيس التنفيذي بالوكالة ماثيو تشيونغ أمام الجمعية، ان هونغ كونغ استفادت من دعم الصين بموجب سياسة "دولة واحدة ونظامان"، في إشارة إلى ضمانات الحريات السياسية بعد انتقال المدينة من الحكم البريطاني إلى الصين عام 1997.

ولكنه قال أن تصاعد العنف يخل بالنظام الاجتماعي ويضر بالاقتصاد.

وألغت حكومة الزعيمة كاري لام بالفعل عرضا سنويا للألعاب النارية في الأول من أكتوبر فوق ميناء فيكتوريا بالمدينة، مشيرة إلى السلامة العامة.

على عكس الأحداث التي وقعت في هونغ كونغ، شملت الاحتفالات بالذكرى السنوية للبكين التي تم تصميمها بعناية في بكين قوات تسير عبر جزء من ميدان تيانانمن بصواريخ جديدة وتطفو تحتفل بالبراعة التكنولوجية للبلاد.

وتم عرض لام على شاشة التلفزيون وهي تبتسم بينما كانت تحتفل بهونج كونج وتجلس مع المسؤولين الصينيين.

إن قيادة الحزب الشيوعي مصممة على إبراز صورة للقوة والوحدة الوطنية في مواجهة التحديات بما في ذلك الاضطرابات في هونغ كونغ.

ويشعر المحتجون في هونج كونج بالغضب إزاء ما يرون أنه تدخل صيني زاحف في المركز المالي الآسيوي.

وترفض الصين هذا الاتهام وتتهم الحكومات الأجنبية، بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا، بإثارة المشاعر المعادية للصين.

