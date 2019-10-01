كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهند ترسل وفد إلى فرنسا للتدريب على إدارة تهديدات الإرهاب البيولوجي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الدفاع الهندي، راجناث سينغ، أثناء افتتاحه أول مؤتمر للطب العسكري لمنظمة شنغهاي للتعاون (SCO) في نيودلهي في سبتمبر: "الإرهاب البيولوجي هو التهديد الحقيقي ... يجب أن تكون القوات المسلحة وخدماتها الطبية في طليعة لمعالجة هذا الخطر".

وطلب "سينغ" من قسم إدارة الأمن الداخلي، أن يكون لديه بروتوكول واضح وفعال ومتدرب فيما يتعلق باستراتيجيات إدارة الإصابات.

بعد ثلاثة أسابيع من إثارة "سينغ" المخاوف بشأن الإرهاب البيولوجي، من المقرر، أن يزور وفد هندي فرنسا للتدريب على إدارة تهديدات الإرهاب البيولوجي في الفترة من 1 إلى 4 أكتوبر.

هذه الخطوة جزء من شراكة استراتيجية هندية فرنسية وخطة تعاون ثنائية لمكافحة الإرهاب بين البلدين.

ورحب السفير الفرنسي لدى الهند، إيمانويل لينين، بالتبادلات، وقال، إن فرنسا والهند تعملان بشكل متضافر لمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله، مضيفًا: "يوضح هذا التعاون درجة عالية من الثقة والتعاون بين قوات الشرطة لدينا".

وأوضح: "سيشجع تبادل أفضل الممارسات وتطوير شبكة من الممارسين القادرين على التعبئة بسرعة كبيرة ضد تهديد يتطور بحد ذاته بسرعة كبيرة".

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وستشارك الوكالات الثلاث التابعة لوزارة الداخلية الهندية - الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث (NDMA)، والقوة الوطنية لمواجهة الكوارث (NDRF)، ووكالة التحقيقات الوطنية (NIA) - في اجتماعات ثنائية مع المديرية العامة للأمن المدني و إدارة الأزمات، لواء إطفاء الحرائق في باريس، والفرقة الوطنية المدرعة للدرك.

وسيحضرون تدريبات مشتركة بين الوزارات في قسم إيفلين، تنظمها محافظة باريس للدفاع والأمن.

سيتم عقده بالتنسيق مع المركز الوطني للتعليم المدني والعسكري والتدريب على مخاطر المواد الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية (CBRN)، والذي سيشمل بنشاط مئات الأشخاص من إدارات التدخل والإنقاذ.

سيكون للوفد أيضًا تفاعلات، منظمة بدعم من Business France، مع شركات فرنسية متخصصة في إنتاج المواد والمعدات المفيدة لإدارة الأزمات.

جاء قرار إرسال قوة كوارث عالية المستوى وسط خلفية تهديد باكستان بالحرب النووية في الأشهر الأخيرة بسبب قضية كشمير. في الأسبوع الماضي، وقال رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، إنه سيكون هناك حمام دم في كشمير بمجرد رفع حظر التجول في الوادي.

وأضاف "خان"، أثناء إلقاء كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: "عندما تحارب دولة نووية حتى النهاية، يكون لها عواقب بعيدة عن الحدود. هذا اختبار للأمم المتحدة. أنت الشخص الذي يضمن للكشميريين حق (تقرير المصير). هذا هو الوقت المناسب لعدم الاسترضاء ولكن لاتخاذ إجراءات".