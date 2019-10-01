كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدا.. تطبيق قانون ضد "الأخبار المزيفة" في سنغافورة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توشك سنغافورة على تطبيق قانون ضد "الأخبار المزيفة" التي حذرت جماعات حقوق الإنسان من أنها قد تخنق حرية التعبير وقال سياسيون معارضون إنها قد تمنح الحكومة سلطة أكثر من اللازم مع اقتراب موعد الانتخابات.

وصدر القانون في وقت سابق من هذا العام بعد مشاورة عامة. وسوف تصبح نافذة المفعول يوم الأربعاء، وفقًا لإشعار الحكومة.

وسيتطلب التشريع من منصات الوسائط عبر الإنترنت، بما في ذلك مواقع التواصل الاجتماعي مثل الفيس بوك، وتويتر، إجراء تصحيحات أو إزالة محتوى تعتبره الحكومة غير صحيح.

ويواجه الأفراد الذين يُعتبر أنهم قاموا بنشر معلومات كاذبة بشكل ضار على الويب بما يضر بالمصالح العامة عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات.

وتواجه منصات الوسائط التي لا تمتثل للقانون غرامات تصل إلى مليون دولار سنغافوري (600 730 دولار).

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ويطلق على مشروع القانون قانون الحماية من الأخطاء والتلاعب عبر الإنترنت، ولكن يشار إليه عادة باسم قانون الأخبار المزيفة.

ويقول حزب العمل الشعبي (PAP)، الذي يحكم سنغافورة منذ استقلالها منذ أكثر من نصف قرن، أن المدينة عرضة لما يسمى بالأخبار المزيفة بسبب موقعها كمركز مالي عالمي، وسكانها العرقيين والدينيين المختلطين. والوصول إلى شبكة الإنترنت على نطاق واسع.

ومن المتوقع أن تجري سنغافورة انتخابات في غضون أشهر، بعد أن قالت الحكومة الشهر الماضي إنها شكلت لجنة لمراجعة الحدود الانتخابية.

ورفض كبار المسؤولين في حزب الشعب الباكستاني اقتراحات السياسيين المعارضين بأنه يمكن استخدام القانون لتحقيق مكاسب سياسية.

