كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روسيا تصعد الحملة على الصيادين الكوريين الشماليين مع اعتقالات جديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت وكالة انترفاكس الروسية للانباء اليوم الثلاثاء أن حرس الحدود الروس احتجزوا 87 صيادًا منكوريا الشمالية، و11 سفينة صغيرة في المياه في بحر اليابان التي تعتبرها موسكو منطقتها الاقتصادية الخالصة.

وهذه هي المرة الثالثة التي يتم فيها القبض على الصيادين الكوريين الشماليين في الأسابيع الأخيرة وسط ما قاله الكرملين إنه حملة منسقة على الصيد الغير مشروع.

واحتجزت روسيا الأسبوع الماضي ثلاث سفن كورية شمالية وأكثر من 200 من طاقمها، وفي 17 سبتمبر، احتجزت روسيا سفينة كورية شمالية، مما دفع سفينة ثانية لإطلاق النار. وتوفي رجل كوري شمالي في وقت لاحق متأثرًا بجراحه.

وأثارت الاعتقالات مواجهة نادرة بين كوريا الشمالية وروسيا، التي تعتبر نفسها لاعبًا مهمًا في المحادثات الدولية بشأن نزع فتيل التوترات النووية حول برنامج الصواريخ التابع للدولة المنفصلة والحليفة لبيونج يانج.

Advertisements

وتعاني كوريا الشمالية، التي تعاني من العقوبات بسبب برنامج الأسلحة، لسنوات من نقص الغذاء ونظام الحصص الحكومي المعطل.

وقالت انترفاكس أن الاعتقالات الاخيرة نفذها جهاز الامن الفيدرالي الروسي في الفترة من 28-30 سبتمبر، وتم مصادرة أكثر من 4000 من معدات صيد الاسماك والحبار المحظورة.

وقالت أن حرس الحدود أنقذوا أيضا حياة 174 من الكوريين الشماليين من 26 سفينة صيد تعرضت للضيق في نفس الفترة.

