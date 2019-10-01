كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس الإندونيسي يعلن انفتاحه للحوار مع انفصاليي بابوا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فتح الرئيس الإندونيسي، جوكو ويدودو، الباب لإجراء محادثات مع الانفصاليين في منطقة بابوا المضطربة الواقعة في أقصى شرق البلاد، في خروج عن موقف الحكومات السابقة وبعض وزراء حكومته.

وقال "ويدودو"، رداً على المراسلين الذين سألوه عما إذا كان مستعدًا للقاء نشطاء بابوا يطالبون باستفتاء الاستقلال: "نعم، ليست هناك مشكلة".

وأضاف: "مع أي شخص، سألتقي إذا كانوا يريدون حقًا الالتقاء".

يأتي هذا العرض، الذي حظي برد حذر من قادة بابوا، بعد سبعة أسابيع من العنف الناجم عن الإهانات العنصرية التي وجهت إلى طلاب جامعات بابوان من قبل أفراد قوات الأمن.

وقال فيكتور ييمو، المتحدث باسم اللجنة الوطنية لغرب بابوا، المعروف باسم اختصاره الإندونيسي KNPB، لوكالة "رويترز"، إن أي محادثات يجب أن تتوسط فيها هيئة دولية مثل الأمم المتحدة أو دولة أجنبية.

وأوضح، في رسالة: "سنحتاج إلى التحدث عن استفتاء والأسباب الجذرية وراء دعوتنا للاستقلال".

يشير قادة الانفصاليين إلى منطقة بابوا باسم بابوا الغربية.

نقلت بوابة أخبار بابوان عن بيني ويندا، رئيس حركة التحرير المتحدة من أجل بابوا الغربية (ULMWP)، زعيم انفصالي آخر، قوله، إنه منفتح على الاجتماع.

وقال لبوابة tabloidjubi: "لكننا لن نلتقي إلا إذا تم سحب جميع القوات (العسكرية والشرطية) من أرض بابوا. لأنه من المستحيل اللقاء إذا كان لا يزال هناك تهديد لمصير شعب بابوا".

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الإخلاء

واتهمت المجموعتان بتدبير الاحتجاجات التي هزت بابوا في الأسابيع الأخيرة. وبعد أن تحدث ويدودو يوم الاثنين، اتهم وزير الأمن ويرانتو ويندا، التي يوجد مقرها في بريطانيا، "بمحاولة إشعال أعمال شغب ضخمة".

في يوم الاثنين من الأسبوع الماضي، توفي 37 شخصًا وأُصيب العشرات خلال المصادمات في وامينا وجايابورا.

في وامينا، تم إجلاء الآلاف من السكان المذعورين بعد أسوأ يوم في سفك الدماء في بابوا منذ عقود.

وتقول الحكومة وبعض نشطاء استقلال بابوا، إن 25 من الـ 33 الذين توفوا هناك كانوا مهاجرين من أماكن أخرى في البلاد.

تم إحراق المكاتب الحكومية والمنازل، وتدمير 250 سيارة ودراجة نارية، حيث اشتبكت قوات الأمن المحلية في بابوا.

وسبقت المذبحة تقارير على وسائل التواصل الاجتماعي تفيد بأن معلمة في مدرسة ثانوية من غير السكان الأصليين قد أشارت إلى طلابها على أنهم "قرود".

تقع بابوا في النصف الغربي من جزيرة غينيا الجديدة وتتعرض لفترة طويلة للتمرد الانفصالي الصاخب، وتضم إقليمين في أقصى شرق إندونيسيا، والأصل العرقي مختلف من السكان الميلانيزيين.

تم دمج بابوا، وهي مستعمرة هولندية سابقة، رسميًا في إندونيسيا في العام 1969، بعد تصويت متنازع عليه حول نحو 1025 من زعماء القبائل الذين تم اختيارهم. وقد أشرفت الأمم المتحدة على نتيجة الاستفتاء.