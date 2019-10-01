إضراب جديد لعمال الأمتعة في مطار الدار البيضاء ومكتب المطارات يطمئن المسافرين

عاد شبح إضرابات عمال المناولة ليخيم على مطار محمد الخامس، اليوم الثلاثاء، وسط محاولات من المكتب الوطني للمطارات لطمأنة المسافرين.

وفي ذات السياق، أعلن المكتب الوطني للمطارات، أنه تم اتخاذ التدابير اللازمة لضمان السير العادي لنشاط شحن وفرز وإنزال الأمتعة وتسليمها على مستوى مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء.

وذكر المكتب في بلاغ له، أنه تم اتخاذ هذه التدابير، بعد إعلان المستخدمين العاملين في مجال مناولة الأمتعة التابعين لشركة “GPI” المقاولة المتعاقدة مع “RAM HANDLING” إضرابا بمطار محمد الخامس الدولي لمدة 24 ساعة ابتداء من الساعة السادسة صباحا من يومه الثلاثاء الفاتح من أكتوبر 2019 .

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وأوضح أن شركة “RAM HANDLING” والمكتب الوطني للمطارات قاما بمؤازرة مختلف الشركاء العموميين باتخاذ التدابير اللازمة لضمان السير العادي لنشاط شحن وفرز وإنزال الأمتعة وتسليمها.

وحسب المكتب، فإنه ليس هناك أي تأثير على عمليات الاستغلال المطاري واستقبال المسافرين ومعالجة أمتعتهم.

يشار إلى أن إضرابات عمال المناولة في مطار محمد الخامس توالت خلال العطلة الصيفية، ما خلف حالة اكتظاظ وصعوبة استخراج أمنتعة المسافرين، ما اضطر بعضهم للانتظار لساعات طوال داخل المطار من أجل الحصول على الأمتعة، وسط سخط كبير من خدمات المطار.