اعتزلت بعد زواجها من تامر حسني.. المغربية بسمة بوسيل تعود إلى الغناء – فيديو

عادت الفنانة المغربية المعتزلة بسمة بوسيل، إلى الغناء، بعد اعتزالها منذ ارتباطها بالفنان المصري تامر حسني، إذ قدمت للجمهور كوفر لأغنية فرنسية بعنوان “Si j’étais la”.

وفاجأت بوسيل، التي احترفت تصميم الأزياء، بعد اعتزالها الغناء، جمهورها بالعودة إلى نشر أغان بصوتها، واختيارها أغنية بالفرنسية.

ولم تدم المسيرة الاحترافية لبسمة بوسيل مدة طويلة، بعد تخرجها من برنامج اكتشاف المواهب “ستار أكاديمي”، وذلك بعدما اتفقت مع النجم تامر حسني على الاعتزال بعد زواجهما.

ولم يؤد اعتزال بسمة بوسيل الغناء إلى غيابها عن الأضواء، إذ حظيت بمتابعة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، لأنها زوجة نجم عربي، وكذلك مصممة أزياء، وصاحبة علامة تجارية لمواد تجميل.