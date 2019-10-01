“إيكيا” تسحب صدريات أطفال من متجرها.. وتعد زبائنها المغاربة بتعويضهم

وجهت شركة “إيكيا”، السويدية، نداء إلى كافة زبائنها في العالم، والمغرب، من أجل إعادة صدريات الأطفال من نوع”MATVRA”، بسبب احتمال تسببها في اختناق للأطفال.

وقالت الشركة، في بلاغ لها، أصدرته، مطلع الأسبوع الجاري، إن متاجرها حول العالم سحبت صدريات الأطفال المتوفرة باللونين الأزرق، والوردي، داعية كافة زبائنها، الذين سبق لهم اقتناء هذا المنتوج، إلى إعادته إلى المتجر، واستعادة ثمنه، أو استبداله بمنتوج آخر.

وأضافت الشركة أنه من منطق حرصها على سلامة زبائنها، وتجنيبهم التعرض لأي حوادث محتملة، قررت سحب صدريات الأطفال من الأسواق، وتعويض مشتريها.

وتابعت الشركة أنها توصلت بمعطيات، تفيد احتمال انفصال زر صدرية الأطفال محط الجدل، وتسببه في اختناق الطفل.

يذكر أن الشركة السويدية، التي دخلت إلى المغرب منذ أكثر من ثلاث سنوات، سبق لها أن سحبت عددا من المنتوجات، التي ثبتت عدم ملاءمتها لمعايير السلامة.