امبابي: نايمار شتمني في مستودع الملابس

كشف كيليان امبابي، نجم المنتخب الفرنسي المحترف بنادي باريس سان جيرمان، عن قوة العلاقة التي تربطه مع زميله في الفريق، البرازيلي نايمار جينيور، على الرغم من المحادثات الساخنة التي تنشب بينهما، بين الفينة والأخرى على أرضية الملعب.

وقال امبابي، في تصريح صحفي، نقلته صحيفة “لوبارزيان” الفرنسية، إن “علاقة قوية تربطني باللاعب نايمار، أنا معجب به كثيرا. وسعيد لأني ألعب إلى جواره في فريق واحد”.

وبخصوص اللقطة التي أثارت جدلا في فرنسا، والتي ظهرت نايمار بأنه يعاتبه على عدم تمريره الكرة له، صرح النجم الفرنسي قائلا: ” هذا أمر عادي جدا، لقد شتمني بعض الشيء في مستودع الملابس، لكن هذا الأمر عادي ووارد في كرة القدم”.

يشار إلى أن امبابي، يعتبر من أبرز اللاعبين في الدوري الفرنسي وأروبا، ومن المرتقب أن ينتقل الموسم المقبل، لريال مدريد الإسباني، أكثر الأندية رغبة في ضمه.