خلال 25 ساعة.. إحباط محاولة تهريب عشرات الهواتف الذكية والأقراص الصلبة

حجزت عناصر الجمارك في ميناء طنجة المتوسط للمسافرين، خلال 48 ساعة الماضية، العشرات من الهواتف الذكية، والحواسيب المحمولة، والأقراص الصلبة، وجرى ذلك في 3 عمليات متفرقة، بعدمَا عمد أصاحب هذه المنتجات إلى إدخال هواتف محمولة، وأجهزة إلكترونية للتراب الوطني دون التصريح بها لدى إدارة الجمارك، والضرائب غير المباشرة.

وأفاد مصدر أنّ عناصر الجمارك في منطقة الوصول بميناء طنجة المتوسط حجزت، خلال عملية أولى 121 هاتفا ذكيا، و20 حاسوبا مستعملا، كانت مدسوسة بعناية في علب للحليب محمولة على متن حافلة للنقل الدولي، قادمة من ميناء الجزيرة الخضراء.

وفي عملية ثانية، قامت عناصر الجمارك بحجز 30 هاتفا ذكيا جديدا من النوع الرفيع، كان أحد المغاربة المقيمين بالخارج يحاول إدخالها إلى التراب الوطني بعد إخفائها داخل سيارته المرقمة بفرنسا.

وأحبطت جمارك ميناء طنجة المتوسط في عملية ثالثة تهريب 30 حاسوبا و500 قرص صلب كانت مدسوسة في سيارة مرقمة بالخارج.