الوالي ينتقد مسؤولي أكادير بشدة.. ويوضح لـ”اليوم24″ قصده بعد جدل أثارته عبارة “يجب طحنهم”

انتقد الممثل المغربي، هشام الوالي، أخيرا، مسؤولي أكادير، بسبب الوضع “السيء”، الذي تعيشه المدينة، وظهر في مقطع فيديو، يحمل مسؤولية الركود الاقتصادي، الذي تعرفه المدينة، للفاسدين منهم.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للوالي، ينتقد فيه “المسؤولين الفاسدين”، وقال عنهم: “خاص للي يجمعهوم فشي مولينيكس ويطحنهوم ويرميهوم للواد الحار”، الأمر الذي جعله بدوره محط انتقاد، إذ اتهمه بعض بالتحريض على العنف.

وأشار الوالي في تصريح لـ”اليوم24″، أنه وجه اللوم في كلامه للمسؤولين الفاسدين، ولم يقصد نهائيا من يقوم بمهمته على أكمل وجه، موضحا أن استخدامه عبارة “طحنهم” ما هو إلا استعارة للتعبير من خلالها عن حرقته، كما هو الحال في العديد من العبارات، التي يتلفظ بها المغاربة في حديثهم اليومي، ولم يقصد معناها حرفيا.

وأضاف الوالي: “مول الفز كيقفز”، في إشارة إلى مسؤولين انتفضوا بعد انتشار الفيديو، موضحا أن تاريخ تسجيله يعود إلى، يوم الجمعة الماضي، خلال حلول ضيفا على أحد المهرجانات.

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وأشار الوالي إلى أن الواقع يشير إلى وجود مسؤولين فاسدين فعلا، وخير دليل هو حديث الملك محمد السادس عن الموضوع في أحد خطاباته الأخيرة.

وشدد الوالي على أن الأهم في مقطع الفيديو هو حديثه عن الوضع الذي تعيشه أكادير، ومحاولته تسليط الضوء عليه، عكس التركيز على عبارة “الطحن”، مؤكدا أنه وجه انتقاده إلى الفاسدين من المسؤولين، مع إشارته إلى أنه حريص على الإشادة بمن يقوم بمسؤوليته على أكمل وجه، وسبق أن عبر عن ذلك في منشورات سابقة.

وتحدثت الوالي عن الركود الاقتصادي تعيشه مدينة أكادير، على الرغم من كل الظروف المتوفرة، التي تتيح لها أن تكون مدينة سياحية مصنفة عالميا، موجها لومه إلى طريقة التسيير، التي أثرت عليها سلبا.

وانتقد الوالي الغلاء في سعر الفنادق في مدينة أكادير، معتبرا أنه يفوق قدرة المغاربة، ولا يشجعهم على السياحة في المدينة، بل يفوق حتى أسعار فنادق مماثلة في أوربا.