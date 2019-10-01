الحكومة ترفع التعويضات عن حوادث الشغل والأمراض المهنية بقيمة 8,2 مليار سنويا

يرتقب أن تصادق الحكومة في اجتماعها الأسبوعي، الخميس المقبل، على مشروع مرسوم يقضي برفع مبالغ الإيرادات الممنوحة للمصابين بحوادث، وأمراض مهنية، ولذوي حقوقهم.
وبحسب المذكرة التقديمية لمشروع المرسوم، فإنه يأتي في إطار الاهتمام بالوضعية الاجتماعية للمصابين في حوادث الشغل، والأمراض المهنية، ولتحسين وضعيتهم المادية، نظرا إلى محدودية مبالغ الإيرادات.
ويقضي المرسوم برفع الإيرادات الممنوحة للمصابين بحوادث السير، التي خلقت لهم نسبة عجز تساوي، أو تفوق عشرة في المائة.
كما يقضي برفع الإيرادات الممنوحة لذوي الحقوق المصابين بحوادث شغل قاتلة، وللمصابين بأمراض مهنية، أو ذوي حقوقهم.
ويهدف المشروع إلى الرفع من مبالغ الإيرادات المذكورة، الواقعة قبل فاتح يناير 2013، وذلك بنسبة 20 في المائة، وحدد تاريخ الانتفاع من هذه الزيادة، ابتداء من فاتح يوليوز 2013.
وحسب معطيات الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، المسندة إليه، ابتداء من فاتح يوليوز 2013، مهمة التدبير الإداري، والتقني، والمالي لصندوق الزيادة في الإيرادات، سيستفيد منها حوالي 58 و661 مستفيدا، أي ما يعادل حوالي 88 في المائة من مجموع المستفيدين من الإيرادات.
وسيخصص للزيادات مبلغ يصل إلى 82 مليون درهم سنويا (8,2 مليار سنتيم)، أي ما يعادل 32 في المائة من مجموع مبالغ الإيرادات العمرية السنوية، الممنوحة إلى نهاية عام 2016.
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