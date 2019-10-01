إيران تستعيد 1800 قطعة أثرية من جامعة شيكاغو الأميركية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت الحكومة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، أنها استرجعت 1800 قطعة أثرية من الولايات المتحدة، كانت قد أعارتها منذ عقود.

وقالت الحكومة إن هذه الآثار، هي جزء من آلاف القطع الأثرية، التي أعراتها إيران لجامعة شيكاغو منذ 80 عاما.

وأوضح موقع الحكومة الإلكتروني أن الآثار وصلت طهران يوم أمس الاثنين، بمصاحبة أكاديميين اثنين من الجامعة.

هذه هي الشحنة الرابعة من الآثار التي تعاد منذ 2004. كانت شحنات أخرى قد وصلت أيضا في 1948 و1950.

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وأعارت إيران الآثار إلى المعهد الشرقي في جامعة شيكاغو منذ أكثر من 80 عاما للبحث والترجمة والتصنيف بعد أن عثر علماء الآثار بالجامعة عليها في الثلاثينات في موقع مدينة تخت جمشيد (برسبوليس) ومازالت 17 ألف قطعة أثرية من الإعارة الأولى موجودة في الولايات المتحدة.

وتقع تخت جمشيد الأثرية على بعد 70 كيلومترا شمال شرق مدينة شيراز، وتضم الآثار العائدة لعاصمة الأخمينيين الذين حكموا في الفترة ما بين 550 إلى 330 قبل الميلاد وأسسوا أكبر إمبراطورية فارسية في العصور القديمة.

وكانت إيران والولايات المتحدة قد قطعتا العلاقات الدبلوماسية عام 1979.