مجد الكروم: 4 إصابات بينها خطيرة في جريمة إطلاق نار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب 4 أشخاص في جريمة إطلاق نار بحي الشيكونات بقرية مجد الكروم، بعد ظهر اليوم الثلاثاء.

وأفادت مصادر طبية أن الجريمة ارتكبت الساعة 14:21، وقدمت طواقم الإسعاف العلاجات الأولية لمصابين بجروح خطيرة، وآخرين بجروح متوسطة، نقلوا على إثرها إلى مستشفى الجليل الغربي في نهريا لاستكمال العلاج.

وعلمنا في وقت لاحق أن ثلاثة من المصابين بالجريمة أشقاء، وأن الجريمة وقعت إثر خلاف وقع بين مجموعتين من الشبان، تطور بعدها إلى شجار استخدمت فيه آلات حادة وسلاح ناري.

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وتجمهر عدد من الأهالي معربين عن تذمرهم من ازدياد الجرائم والعنف، فيما باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة.

ومما يذكر أنه قُتل 13 شخصا في جرائم مختلفة غالبيتها بإطلاق النار في البلدات العربية بالبلاد خلال أيلول/ سبتمبر الجاري. وبلغ عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي 69 بينهم 11 امرأة منذ مطلع العام الجاري 2019 ولغاية اليوم، فيما قُتل 76 مواطنا عربيا في جرائم قتل مختلفة، بينهم 14 امرأة في العام الماضي 2018.

ويُستدل من المعطيات المتوفرة أن ارتفاعا بنسبة 60% طرأ على عدد ضحايا جرائم القتل مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي، إلى جانب مئات الإصابات في جرائم إطلاق نار وطعن ودهس وغيرها.