دراسة: تناول أحماض "أوميغا 3" يقي من الأمراض القلبية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - نشر باحثون أميركيون، دراسة جديدة، تُظهر علاقة إيجابية بين تناول مكملات الأحماض الدهنية "أوميغا 3"، وانخفاض مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية وغيرها من أمراض القلب والأوعية الدموية.

وأجرى الباحثون دراستهم بجامعة هارفارد ومستشفى بريجهام للنساء في الولايات المتحدة، ونشروا نتائجها في العدد الأخير من دورية "مجلة مؤسسة القلب الأميركية" العلمية (بالترجمة الحرفية من اللغة الإنجليزية).

وللوصول إلى نتائج الدراسة، راقب الباحثون أكثر من 120 ألف شخص بالغ في 13 تجربة أجريت حول العالم، وتضمن التحليل تعرض المشاركين لأمراض القلب والأوعية الدموية، والتأثيرات الوقائية لمكملات "أوميغا 3".

ووجد الباحثون علاقة بين تناول مكملات "أوميغا 3" بشكل يومي، وتقليل خطر أمراض القلب والأوعية الدموية، بما في ذلك النوبة القلبية، والوفاة بسبب مرض القلب التاجي والأمراض القلبية الوعائية.

إضافة إلى ذلك، وجد الباحثون أن جرعات أعلى من مكملات "أوميغا 3" توفر تقليلا أكبر للمخاطر، لكن لم يرصدوا أية فائدة لتلك المكملات على تقليل خطر السكتة الدماغية.

وقال قائد فريق البحث، يانج هو: "يوفر هذا التحليل أحدث دليل على آثار مكملات أوميجا 3 في الحد من مخاطر أمراض القلب والأوعية الدموية".

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وأضاف: "لقد رصدنا آثارا وقائية كبيرة من لتلك المكملات لمواجهة معظم مخاطر الأمراض القلبية الوعائية، إذا تم تناولها بصورة يومية".

وتتوافر أحماض "أوميغا 3" الدهنية في الأسماك الدهنية مثل السالمون والتونة والماكريل والسردين والسالمون، ويمكن الحصول عليها أيضا عبر المكملات الغذائية.

ورصدت دراسات سابقة فوائد صحية عدة لـ"أوميجا 3" على رأسها تقليل خطر الإصابة بالاكتئاب وأمراض القلب والسكر والكلى، وتقليل نسبة الكولسترول في الدم، إضافة إلى الوقاية من التهاب المفاصل.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن أمراض القلب والأوعية الدموية تأتي في صدارة أسباب الوفيات في جميع أنحاء العالم؛ حيث أن عدد الوفيات الناجمة عنها يفوق عدد الوفيات الناجمة عن أيّ من أسباب الوفيات الأخرى.

وأضافت المنظمة أن نحو 17.3 مليون نسمة يقضون نحبهم جرّاء أمراض القلب سنويا؛ ما يمثل 30 بالمئة من مجموع الوفيات التي تقع في العالم كل عام، وبحلول عام 2030، من المتوقع وفاة 23 مليون شخص بسبب الأمراض القلبية سنويًا.