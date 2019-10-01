شكرا لقرائتكم خبر عن صعدة.. قصف جوي ومدفعي على مواقع وتحركات للحوثيين في باقم وشدا والان مع التفاصيل

قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الثلاثاء، تشرين الأول 01، 2019، مواقع وتحركات لمليشيا الحوثي في مناطق حدودية بمحافظة صعدة شمالي اليمن.

وقالت مصادر محلية إن مواقع للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية باقم الحدودية مع المملكة العربية السعودية تعرضت لقصف جوي عنيف.

ولفتت المصادر إلى أن القصف تزامن مع تحليق مكثف في أجواء المديرية التي شهدت خلال الأيام الماضية مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية والانقلابيين.

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إلى ذلك، أكدت المصادر أن تحركات للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية شدا الحدودية تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي عنيف.

وذكرت المصادر أن أصوات الانفجارات الناجمة عن القصف مازالت تسمع حتى لحظة كتابة الخبر.

ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف الصاروخي والمدفعي.