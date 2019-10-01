شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. السلطة المحلية في مأرب تؤكد دعمها لتشكيل مجلس اقتصادي والان مع التفاصيل

أكد وكيل محافظة مأرب عبد ربه مفتاح دعم السلطة المحلية لمقترح قدمه مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي لتشكيل مجلس اقتصادي في مأرب بالشراكة بين السلطة المحلية والقطاع الخاص.

وأضاف مفتاح فى ورشة نظمها مركز الإعلام الاقتصادي وفريق الإصلاحات الاقتصادية اليوم في مأرب أن الرؤى الاقتصادية المستقبلية التي تقدم للسلطة المحلية سوف تساعدها على وضع الحلول المناسبة، واستغلال المقومات الاقتصادية التى تتمتع بها المحافظة وتسهم في تشجيع الاستثمار.

واعتبر مفتاح مايقوم به مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي من أنشطة وفعاليات اقتصادية تسهم بشكل مباشر فى دعم خطط التنمية في المحافظة.

وفي ذات السياق أبدي مدير الغرفة التجارية والصناعية في محافظة مأرب عبد الحق منيف عن استعداد الغرفة التجارية استعداد الغرفة في التعاون لتشكيل المجلس الاقتصادي في مأرب، معتبراً أن تشكيل المجلس سوف يكون له دور في توحيد جهود السلطة المحلية والقطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية في المحافظة.

ولفت منيف إلى أن الدراسة التي تم مناقشتها في الحلقة النقاشية التي نظمها الإعلام الاقتصادي تغطي النقص في الدراسات التي تهتم بالواقع الاقتصادي، وهو ما يبحث عنه المستثمرون قبل البدء في أي مشروع .

ووصف رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر تبني وكيل محافظة مأرب لمقترح المركز بشأن تشكيل مجلس اقتصادي للشراكة بين السلطة المحلية والقطاع الخاص بأنها خطوة إيجابية، وتعبر عن إدارك أهمية العمل المشترك بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، للنهوض بالوضع الاقتصادي في مأرب.

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وقال نصر “نحن كمركز متخصص نعمل في الكثير من المحافظات لتعزيز قيم الشراكة بما يخفف من الآثار الاقتصادية للحرب، ووضع الرؤى والتصورات الهادفة التي من شأنها تحقيق التعافي الاقتصادي”.

وأوضح نصر أنه ورغم حالة الانهيار الاقتصادي الكبير الذي شهده البلد جراء الحرب، إلا أن هناك فرص لابد من العمل على الاستفادة منها، وتمثل مأرب أحد تلك الفرص بما تمتلك من مقومات على كافة الأصعدة.

وكان مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي وغرفة الصناعة والتجارة في مأرب وبالشراكة مع فريق الإصلاحات الاقتصادية قد نظموا اليوم حلقة نقاشية “حول الواقع الاقتصادي لمحافظة مأرب التحديات والفرص والرؤى”، حضره مدراء عموم المكاتب التنفيذية في المحافظة، ورجال أعمال وسيدات أعمال، تهدف حسب منسق الفعالية محمد الحريبي إلى التعريف بالوضع الاقتصادي في مأرب والتطرق للتحديات والمعوقات ووضع الحلول لها.

واستعرضت الحلقة النقاشية الدراسة التحليلية التي أعدها الباحث الاقتصادي الدكتور أمين الحميدي، والإجابة على التساؤلات المهمة في البحث عن المستقبل الاقتصادي للمحافظة في كل القطاعات، الزراعية منها والصناعية وقطاع النفظ والمعادن .

وتأتي هذه الفعالية ضمن سلسلة لقاءات تستهدف محافظات حضرموت وتعز ومأرب وعدن، تهدف إلى مناقشة الواقع الاقتصادي لتلك المحافظات بكافة أشكاله، انطلاقا من البيئة الاقتصادية والموارد، وتأثيرات الحرب على المقومات الاقتصادية، بالإضافة إلى بحث الفرص والتحديات من أجل الخروج برؤية مستقبلية واضحة و النهوض بالوضع الاقتصادي لتلك المحافظات.