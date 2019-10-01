شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. تحرير قائد عسكري ونجله من عصابة خارجة عن القانون بمأرب والان مع التفاصيل

أكدت مصادر محلية، أن وحدات عسكرية خاصة حررت، اليوم الثلاثاء، قائد لواء حماية رئاسية بمأرب ونجله.

وقالت المصادر وفقا "لليمن العربي" إن العميد محمد وهان قائد اللواء السابع حرس رئاسي ونجله صلاح تم تحررهم اليوم في عملية خاطفة قامت بها وحدة من كتيبة المهام الخاصة التابعة لقوات الأمن الخاص.

إن وحدة من قوات الأمن الخاصة نفذت اليوم عملية أمنية خاطفة لتحرير العميد محمد وهان، قائد اللواء السابع حرس رئاسي من خاطفيه في منطقة قبلية بين محافظة مأرب، ومديرية العبر في حضرموت".

وأضافت المصادر أن عملية خاطفة نفذتها وحدة مشتركة من الجيش والأمن في مأرب نجحت اليوم في تحرير العميد محمد وهان ونجله من قبضة خاطفيه.

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وكان وهان قد تعرض للخطف في 11 يوليو عندما اعترض مسلحون قبليون مركبة يستقلها وأربعة من مرافقيه، أحدهم نجله في منطقة العرقين بمديرية الوادي في مأرب.

وقال مصدر محلي مسؤول حينها لشينخوا إن المسلحين ينتمون إلى قبيلة "الدماشقة" ويطالبون بإطلاق سراح سجناء لهم لدى السلطات المحلية في محافظة مأرب.

وكانت عصابات خارجة عن القانون قامت قبل أشهر، بإختطاف العميد وهّان، ونجله وثلاثة من مرافقيه أثناء مروره بالقرب من محطة بن معيلي بمحافظة مأرب.

وتخوض القوات الحكومية مدعومة من التحالف العربي بقيادة السعودية، حربا ضد جماعة الحوثي منذ مارس من العام 2015.