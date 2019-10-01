شكرا لقرائتكم خبر عن الوكيل التميمي يدشن فعاليات "الشهر الوردي" بوادي وصحراء حضرموت والان مع التفاصيل

دشن وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الوادي والصحراء عبدالهادي التميمي اليوم، فعاليات الشهر الوردي "اكتوبر"، ينظمها فرع مؤسسة حضرموت لمكافحة السرطان.

وخلال التدشين شدد التميمي على ضرورة الاهتمام بالتوعية بأمراض السرطان للحد من انتشاره ، مؤكدا حرص السلطة المحلية لتسخير الامكانيات المتاحة والمتوفرة لتسيير نشاط التوعية بالأمراض المزمنة ، مشيدا بالجهود المضنية والكبيرة للعاملين بمركز الاورام ومؤسسة حضرموت لمكافحة السرطان .

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وأشار مدير المركز الوطني للأورام بحضرموت الوادي والصحراء أخصائي الأورام الدكتور هشام بن سميط، بأن هذه الحملة تهدف الى تقديم رسالة بأهمية التوعية والكشف المبكر لسرطان الثدي وطرق الوقاية منه، لافتا بأن اجمالي الحالات المكتشفة في وادي حضرموت والصحراء خلال العام الماضي 255بلغت حالة ، فيما احتل سرطان الثدي المرتبة الأولى .

ولفت الى أنه تم اكتشاف الحالات في السنين الأخيرة مبكرا نظرا للجهود التوعوية للمتطوعين ، مما أدى الى انخفاض نسبة حالات الوفيات الى حوالي 4 في المائة خلال العام الماضي مقارنة بنسبة الوفيات خلال العام 2013م البالغة 10 في المائة.