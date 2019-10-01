بالصور: ميغان ماركل ترتدي 'خرزة زرقاء' لحمايتها من الحسد

أثارت دوقة ساسكس ميغان ماركل الجدل، باعتمادها عقداً غريباً ومميزاً في آن معاً خلال زيارتها لجنوب إفريقيا مع زوجها الأمير هاري ونجلها أرتشى فى أول جولة رسمية له. فقد رصدت عدسات الكاميرات وضع ميغان ماركل لقلادة تحتوي على "الخرزة الزرقاء"، أو "عين الشر" كما تعرف في بعض البلدان، والتي يؤمن العديد أنها تبعد الحسد والطاقات السلبية التي تصدر عن "الحساد".

وارتدت الدوقة سلسلة من الذهب عيار 18 قيراط، خلال إلقائها كلمة في بلدة نيانجا في كيب تاون، عاصمة جنوب أفريقيا. وقال متحدث باسم ماركة المجوهرات: "نحن سعداء للغاية برؤية دوقة ساسكس وهي ترتدي إحدى قلاداتنا". وارتدت الدوقة سلسلة من الذهب عيار 18 قيراط، خلال إلقائها كلمة في بلدة نيانجا في كيب تاون، عاصمة جنوب أفريقيا. وقال متحدث باسم ماركة المجوهرات: "نحن سعداء للغاية برؤية دوقة ساسكس وهي ترتدي إحدى قلاداتنا".

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