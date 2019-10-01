عبد المهدي يصدر توجيهات لإستيعاب حملة الشهادات العليا وايجاد فرص عمل لهم

أصدر رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم الثلاثاء، توجيهات لإستيعاب حملة الشهادات العليا وايجاد فرص عمل لهم.
1. اطلاق الدرجات الوظيفية للتعيين على حركة الملاك للسنوات ( 2017 و 2018 و 2019 ) ضمن ملاك الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات .
2. تعيين حملة الشهادات العليا وتوزيعهم على الوزارات كافة حسب قانون تشغيل حملة الشهادات العليا رقم (59) لسنة 2017 ، وتكون بنسبة (15%) من المجموع الكلي للدرجات الوظيفية الشاغرة المعلن عنها في كل دائرة من دوائر الدولة .
3. زيادة نسبة تعيين أصحاب الشهادات العليا لتصبح بما لا تقل عن (30%) من الدرجات الوظيفية الاجمالية المخصصة للجامعات والكليات الحكومية .
5. قيام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بإعداد عقود نموذجية تلتزم بها الكليات والجامعات الاهلية عند تعاقدها مع حملة الشهادات العليا وبما يضمن حقوق أصحاب الشهادات.
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