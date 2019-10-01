عبد المهدي يصدر توجيهات لإستيعاب حملة الشهادات العليا وايجاد فرص عمل لهم

وجاء في بيان صدر عن مكتبه، وتلقت الخليج 365، نسخة منه، إنه بغية استيعاب مؤسسات الدولة والكليات والجامعات الاهلية كافة لحملة الشهادات العليا والانتفاع من قدراتهم العلمية والبحثية والنهوض بمستوى ادائها خدمة لمسيرة البناء والإصلاح ، ولغرض إيجاد فرص عمل لهم والاستفادة من خبراتهم ، وجهنا بمايأتي :1. اطلاق الدرجات الوظيفية للتعيين على حركة الملاك للسنوات ( 2017 و 2018 و 2019 ) ضمن ملاك الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات .

2. تعيين حملة الشهادات العليا وتوزيعهم على الوزارات كافة حسب قانون تشغيل حملة الشهادات العليا رقم (59) لسنة 2017 ، وتكون بنسبة (15%) من المجموع الكلي للدرجات الوظيفية الشاغرة المعلن عنها في كل دائرة من دوائر الدولة .