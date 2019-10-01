إصابة ضابط وجنديين اثر تعرضهم للضرب من قبل 'مندسين' بين المتظاهرين وسط بغداد

أفاد مصدر أمني، الثلاثاء، بإصابة ضابط وجنديين اثر تعرضهم للضرب من قبل "مندسين" بين المتظاهرين قرب ساحة التحرير وسط بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "ضابطاً وجنديين أصيبوا اثر تعرضهم للضرب من قبل مندسين بين المتظاهرين وسط بغداد".
يذكر أن العشرات تظاهروا، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، قرب ساحة التحرير وسط بغداد، فيما قطعت القوات الأمنية الطرق المؤدية إلى الساحة.
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