العاني يدعو للرد على اسرائيل ورمي الخلاف مع الفصائل المسلحة وراء الظهور

دعا نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية ظافر العاني، اليوم الثلاثاء، للرد على اعتداءات اسرائيل بحق الحشد الشعبي، ورمي الخلاف مع الفصائل المسلحة وراء الظهور ، فيما طالب القائد العام للقوات المسلحة بالرد الفعال والحاسم وعدم فسح المجال للفصائل بالرد من تلقاء نفسها واحراج الحكومة .
واضاف " لدينا خلاف مع الفصائل المسلحة وخصوصا تلك التي تعمل خارج اطار الدولة وتمادت في اتخاذ مواقف وقرارات ذاتية ليس فيها تقدير للمصلحة الوطنية ولكن ذلك لن يكون مبررا للتشفي والشماتة".
وتابع قائلا " خلافاتنا نحلها فيما بيننا اما الاعتداءات الخارجية وخصوصا تلك القادمة من الكيان الصهيوني فانها تجعلنا امام مسؤولية المواجهة الوطنية المشتركة".
وشدد العاني قائلا "الحكومة ممثلة بالقائد العام للقوات المسلحة مطالبة بالرد الفعال والحاسم لئلا تفسح المجال للفصائل المسلحة بان تقوم بالرد من تلقاء نفسها وتحرج الحكومة" .
واشار الى أن "الحلول السياسية والقانونية والدولية او اللجوء للمنظمة الدولية انما هي وسائل ليست كافية بل تجعل الكيان الصهيوني يسرف في عدوانه اذا لم يجد ردا صلبا ، ومتى رضخ الكيان الصهيوني للقرارات الدولية ؟".
ان اعتراف الحكومة بمسؤولية الكيان الصهيوني عن هذه الاعتداءات يحملها مسؤولية الدفاع عن مقدرات الشعب وحياة ابنائه وسيادة الدولة .
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