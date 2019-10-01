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طرحت شركت هواوي أجهزة "ميت 30" و"ميت 30 برو" للبيع في الصين يوم الخميس الماضي. ووفقا لشركة هواوي، فقد تم بيع مليون وحدة في غضون 3 ساعات فقط.
وتكشف صور الحشود في متجر شينزن الرئيسي الجديد لهواوي عن طوابير طويلة واكتظاظا كبيرا للراغبين في شراء الجهاز.
وفقا لشركة الأبحاث "كناليس"، قامت هواوي بشحن 37.3 مليون هاتف في الصين في الربع الثاني من هذا العام، بزيادة 31 في المئة عن عام 2018.
وفي الواقع، كانت هواوي العلامة التجارية الوحيدة التي زادت مبيعاتها هذا العام مقارنة بالعام السابق في الصين، مقابل تراجع مبيعات أبل وشياومي وأوبو وفيفو هذا العام مقارنة بأرقام 2018.
كانت هذه تفاصيل خبر لن تتوقعوا عدد الهواتف التي باعتها هواوي خلال 3 ساعات! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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