لن تتوقعوا عدد الهواتف التي باعتها هواوي خلال 3 ساعات!

وتكشف صور الحشود في متجر شينزن الرئيسي الجديد لهواوي عن طوابير طويلة واكتظاظا كبيرا للراغبين في شراء الجهاز.

علاوة على ذلك، فقد نفد المخزون في موقع تاوباو الصيني، للتسوق عبر الإنترنت، في الوقت الحالي، والموديلات المستوردة من "ميت 30" معروضة للبيع في هونغ كونغ بزيادة قدرها 1500 دولار هونغ كونغ، وهي مؤشرات على تفوق الطلب على العرض.

وفقا لشركة الأبحاث "كناليس"، قامت هواوي بشحن 37.3 مليون هاتف في الصين في الربع الثاني من هذا العام، بزيادة 31 في المئة عن عام 2018.