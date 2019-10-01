أمانة بغداد تعلن تعرض كوادرها إلى 'اعتداءين' غربي العاصمة

أعلنت أمانة بغداد، الثلاثاء، تعرض كوادرها البشرية والآلية في دائرة بلدية المنصور إلى اعتداءين منفصلين غربي العاصمة. وقالت الأمانة، إن "الاعتداءين حصلا أثناء قيام كوادرها بحملة لإزالة التجاوزات عن شارع الربيع في حي العدل وشارع البصرة في الغزالية وتمثلت بإصابات تعرض لها موظفو الدائرة المذكورة بالإضافة إلى أضرار مادية في إحدى المركبات".



وأضافت الأمانة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أنها "قامت بتحريك دعوى قضائية ضد المعتدين بعد نقل الموظفين المصابين الى المستشفى لتلقي العلاج".



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