القبض على متهمين اثنين بتعاطي ومتاجرة المواد المخدرة في الناصرية

وقال المصدر، لـ الخليج 365، إن مفارز شعبة مكافحة المخدرات في الناصرية من القبض على المتهم ( ح , ع , ش ) البالغ من العمر 41 عام بعد مداهمة منزله بأمر قضائي استنادا لإحكام المادة ( 28 ) من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وضبط ( 50 ) قرصأ مخدرأ و كيس يحتوي على مادة كرستال.
واشار الى أن شعبة مكافحة المخدرات في قضاء الرفاعي القت القبض على المتهم ( س , ك , ن ) البالغ من العمر 23 عام والمطلوب استنادا لإحكام المادة ( 32 تعاطي ) من قانون مكافحة المخدرات , موضحا أنه تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة وجرى توقيفهم اصوليا .
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