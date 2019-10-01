الانبار تعلن عودة 272 اسرة نازحة الى مناطقهم

وقال العيساوي في حديث لـ الخليج 365، ان "حكومة قضاء عامرية الصمود وبدعم من رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وبالتنسيق مع القوات الامنية المشرفة عن مخيمات النزوح في قضاء عامرية الصمود جنوبي مدينة الفلوجة ، سمحت لـ 272 اسرة نازحة بالعودة الى مناطق سكناها المحررة في قضاء القائم غربي الانبار، ضمن خطة عودة كافة الاسر النازحة الى مناطق سكناها المحررة بصورة تطوعية".واضاف ان "عودة الاسر النازحة من مخيمات النزوح في قضاء عامرية الصمود يأتي ضمن خطة الحكومة المحلية النية في اغلاق مخيم قضاء عامرية الصمود الذي يعد من اكبر مخيمات النزوح في المحافظة"، مبينا ان "الحكومة المحلية وبالتنسيق مع القوات الامنية خصصت عجلات خاصة لنقل الاسر من مخيم النزوح الى مناطق سكناهم المحررة".

وأوضح ان" القوات الامنية تقوم بعملية تدقيق الاوراق الثبوتية للعوائل التي تروم الدخول الى تلك المناطق خشية تسلل المطلوبين الى تلك المناطق والذين عليه مؤشر امني".

