الإمارات.. وجهة رائدة للمستثمرين العالميين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعد دولة الإمارات العربية المتحدة وجهة رائدة ومثالية للمستثمرين العالميين، حيث تصدرت المرتبة الأولى عربيا في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

واستحوذت الإمارات على 36% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة إلى الدول العربية وفقا للتصنيف المتبع لدى مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد"، في نتائج تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي الصادر لعام 2019.

وفي تصريحه لـ"العين الإخبارية" على هامش انعقاد فعاليات الدورة الخامسة من "أسبوع دبي للاستثمار"، قال عبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية في الإمارات إن الدولة وضعت استراتيجية واضحة وسياسات داعمة حتى تحقق هذه المكانة المميزة على خارطة الاقتصاد العالمي.

وأكد آل صالح أن الإمارات أخذت على عاتقها الفرص والتحديات المستقبلية وعملت على إيجاد حلول نموذجية من خلال تحويل التحديات إلى فرص استفاد منها اقتصادها الوطني.

أوضح أن الإمارات أطلقت العديد من المبادرات لتعزيز بيئة الأعمال وجلب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية المتدفقة من الخارج.