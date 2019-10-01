حضور مميز للإماراتيات بأول أيام التصويت المبكر للوطني الاتحادي

سجلت الناخبات الإماراتيات، الثلاثاء، حضوراً ملحوظاً، في أول أيام التصويت المبكر لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019.

وبدأ التصويت المبكر عند التاسعة صباح اليوم، ويستمر حتى السادسة مساء، ولمدة 3 أيام تنتهي في 3 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.





وشهد مركز العين للمؤتمرات في مدينة العين توافداً كبيراً من قبل الناخبين، وتحديداً من العنصر النسائي حرصا منهن على المشاركة في عملية التصويت.

وشكلت نسبة المرأة في قائمة المرشحين النهائية 36.36% بواقع 180 مرشحة في جميع إمارات الدولة.





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وكانت اللجنة الوطنية للانتخابات قد أعلنت القائمة النهائية المعتمدة للمرشحين يوم 3 سبتمبر/أيلول 2019، والتي اشتملت على 495 مرشحاً ومرشحة لعضوية المجلس الوطني الاتحادي في جميع الإمارات، ليصل العدد الحالي للمرشحين وبعد تسجيل الانسحابات إلى 475 مرشحاً ومرشحة.

وتشمل قائمة المرشحين 133 مرشحاً من إمارة أبوظبي و88 مرشحاً من إمارة دبي و114 مرشحا من إمارة الشارقة و61 مرشحا من إمارة رأس الخيمة و26 مرشحاً من إمارة عجمان و20 مرشحا من إمارة أم القيوين و53 مرشحاً من إمارة الفجيرة قبل تسجيل الانسحابات.





ويمنح التصويت المبكر الحق لعضو الهيئة الانتخابية في أي إمارة أن يدلي بصوته بأي مركز انتخاب على مستوى الدولة، وليس فقط في الإمارة التي ينتمي إليها.

يذكر أن المركز المعتمد للتصويت المبكر لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي في جامعة عجمان استوفى جميع الخدمات اللوجستية والتقنية، حيث ضمن وصول الناخبين صباح اليوم الثلاثاء واستكمال إجراءاتهم بيسر وسهولة.

ويستهدف التصويت المبكر إتاحة الفرصة أمام أعضاء الهيئات الانتخابية للإدلاء بأصواتهم حال عدم تمكنهم من التصويت يوم الانتخابات الرئيسي في 5 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وبدأ تطبيق "التصويت المبكر" بالإمارات عام 2015، كفرصة ثانية أمام من حالت ظروفهم دون أداء واجبهم الانتخابي في يوم الانتخابات الرئيسي.