كوريا الشمالية تعلن استئناف المحادثات مع الولايات المتحدة السبت

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وكالاتالثلاثاء 2019/10/1 03:40 م بتوقيت أبوظبي
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية - أرشيفية
أعلنت كوريا الشمالية، الثلاثاء، أنها ستجري محادثات حول الملف النووي على مستوى فرق العمل مع الولايات المتحدة السبت.
واتفق الجانبان على إجراء "اتصال مبدئي" في الرابع من أكتوبر/تشرين الأول وعقد مفاوضات على مستوى فرق العمل في اليوم التالي، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الكورية الشمالية عن نائبة وزير الخارجية شوي سون هوي.
وأضافت سون هوي: "أتوقع أن تسهم مفاوضات فرق العمل في تسريع التطور الإيجابي للعلاقات بين جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية والولايات المتحدة" دون الكشف عن مكان عقد المحادثات.
وقالت إن المسؤولين الكوريين الشماليين "جاهزون" للدخول في المباحثات.
وتوقفت المفاوضات بين بيونج يانج وواشنطن منذ انهيار قمة ثانية بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في فبراير/شباط من دون التوصل إلى اتفاق.
واتفق الزعيمان على استئناف حوار على مستوى فرق العمل، وذلك خلال اجتماع لم يكن مقررا في المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين في يونيو/حزيران، غير أن غضب كوريا الشمالية إزاء رفض الولايات المتحدة إلغاء مناورات عسكرية مشتركة مع كوريا الشمالية أدى إلى تعليق الحوار.
وتحسنت العلاقات الشهر الماضي بعد أن أقال ترامب مستشاره للأمن القومي جون بولتون المعروف بسياسته المتشددة حيال كوريا الشمالية الذي كثيرا ما نددت به بيونج يانج وقالت إنه يسعى للحرب.
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