البرلمان المصري: الأحداث الأخيرة عكست قدرة شعبنا على التصدي للمؤامرات

قال رئيس مجلس النواب المصري الدكتور علي عبد العال، إن الأحداث الأخيرة التي مرت بها البلاد عكست وعي الشعب وقدرته على التصدي لمحاولات استهداف أمن البلاد.

وأشاد "عبد العال" لدى مخاطبته، اليوم الثلاثاء، افتتاح دورة الانعقاد الخامسة والأخيرة لمجلس النواب المصري، بقدرة المصريين على دحض المؤامرات والفتن التي تحاك ضد وطنهم.

وأضاف "استقرار وأمن الوطن مستهدف، لكن طالما كانت الجبهة الداخلية موحدة وواعية بالأخطار المحيطة، وواثقة في قيادتها، فلا خوف من هذه الأخطار مهما كانت، لاسيما أننا محاطون بمنطقة مضطربة غير مستقرة، وتوجد حولنا نزاعات في مختلف الخطوط والاتجاهات".

وأوضح "عبد العال" أن مواجهة مشكلات الواقع في المجالات المختلفة سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية تحتاج إلى التكاتف والاصطفاف من الجميع حول الوطن بشكل صادق ودؤوب.

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وتابع: "يمكن الاختلاف في التفاصيل لكن لا يمكن الاختلاف على الوطن وسلامته وأمنه".

وأحال رئيس مجلس النواب مجموعة من مشروعات القوانين الهامة المُقدمة من الحكومة للجان النوعية المختصة لمناقشتها وإعداد تقارير بشأنها.

ويأتي في مقدمة الأجندة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 بتنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وأحيل للجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي.

كما أحال رئيس البرلمان المصري مشروع قانون مُقدما من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

إلى جانب مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة، إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب الخطة والموازنة، ويتعلق بمعاشات ضباط وجنود الشرطة.