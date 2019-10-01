الكويت تستدعي السفير القبرصي لإنهاء قضية مواطنيها المحتجزين

قال نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله إن الوزارة استدعت السفير القبرصي لديها حادجيسافاس شارالامبوس، لبحث سبل إنهاء قضية المواطنين الكويتيين المحتجزين في قبرص منذ أغسطس/آب الماضي.

وأضاف الجارالله، في تصريح للصحفيين، الثلاثاء، بعد افتتاح ندوة في الكويت، إن سفير بلاده لدى قبرص باشر تحركاته في الاتجاه نفسه مع السلطات القبرصية لتأكيد أهمية إطلاق سراح المحتجزين.

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وأكد أنه منذ أن تلقت الخارجية خبر احتجاز المواطنين تحركت السفارة الكويتية في قبرص لمتابعة سير التحقيقات وأوضاع المحتجزين، قائلاً: "لم ننقطع على الإطلاق عن التواصل معهم ومع ذويهم لتوفير الضمانات للتحقيق العادل معهم".

وأشار إلى أن السلطات القبرصية أجلت المحاكمة إلى فبراير/شباط المقبل، مؤكداً أنه من غير المعقول "قبول تأجيل القضية لهذه المدة".

وأعرب عن أسفه لما حصل من إشكال في قضية المواطنين الكويتيين بقبرص، مضيفاً أن رصيد العلاقات الكويتية القبرصية "يسمح لنا جميعاً باحتواء هذا الموضوع وإطلاق سراح المواطنين في القريب".

ويُذكر أن قبرص احتجزت في أغسطس/آب الماضي 10 كويتيين بسبب شجار مع مجموعة أخرى من جنسية أوروبية.