اخبار العالم

مقتل شخص وإصابة 10 أخرين في حادث عنف شرقي فنلندا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت الشرطة الفنلندية الثلاثاء إن شخصًا لقى مصرعه وأصيب 10 آخرون،  في حادث عنف في كلية مهنية في كوبيو ، بشرق فنلندا. 

وأضافت الشرطة "وفقا لمعلومات محدثة ، فقد أصيب عشرة أشخاص في كوبيو بجروح ، اثنان في حالة خطيرة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل شخص وإصابة 10 أخرين في حادث عنف شرقي فنلندا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا