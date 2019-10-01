مقتل شخص وإصابة 10 أخرين في حادث عنف شرقي فنلندا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت الشرطة الفنلندية الثلاثاء إن شخصًا لقى مصرعه وأصيب 10 آخرون، في حادث عنف في كلية مهنية في كوبيو ، بشرق فنلندا.
وأضافت الشرطة "وفقا لمعلومات محدثة ، فقد أصيب عشرة أشخاص في كوبيو بجروح ، اثنان في حالة خطيرة".
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