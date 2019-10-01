القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تشتهر مدينة غدامس الليبية ببحر الرمال الذي يعد معلما سياحيا يجذب الزائرين، وتعد تلك المنطقة حلقة وصل في المثلث الحدودي بين ليبيا والجزائر وتونس. بحر الرمال هو كثبان رملية ناعمة واسعة من الصحراء الجنوبية تبلغ 80 كيلومترا، ويزوره السياح لركوب السيارات الصحراوية والطيران بالمظلات والاستمتاع بمنظر الغروب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بحر الرمال.. أحد معالم السياحة في غدامس الليبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.