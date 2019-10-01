محكمة إيرانية تقضي بحبس شقيق روحاني 5 سنوات

جدة - عمرو شويل طهران- الخليج 365:

ذكرت وكالة أنباء فارس الإيرانية شبه الرسمية اليوم الثلاثاء نقلا عن المتحدث باسم السلطة القضائية أن محكمة إيرانية قضت بحبس شقيق الرئيس حسن روحاني خمس سنوات.

وصدر في مايو أيار حكم بسجن حسين فريدون، شقيق روحاني، لمدة لم تحدد في قضية فساد يقول مؤيدو الرئيس إن لها دوافع سياسية.

وقالت وكالة فارس نقلا عن المتحدث غلام حسين إسماعيلي إن القضاء أصدر حكما بالسجن خمس سنوات على فريدون لكنه قد يواجه مزيدا من الاتهامات في قضية أخرى. ولم يذكر تفاصيل.