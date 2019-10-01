منظمة دولية تتهم الدوحة بانتهاك حقوق العمالة الأجنبية

الثلاثاء 1 أكتوبر 2019

عمال قطر

كتب متابعات_الخليج 365

اتهمت منظمة العفو الدولية، اليوم الثلاثاء، دولة قطر باستغلال وانتهاك حقوق مئات العمال الأجانب، وذلك بالتزامن مع استضافة الدوحة لبطولة العالم لألعاب القوى.

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وذكرت العفو الدولية، في حسابها بموقع “تويتر” أن “استضافة الدوحة لبطولة العالم لألعاب القوى، تاتي في وقت تستغل فيه قطر مئات العمال الاجانب، وتحت رحمة اصحاب العمل عديمي الضمير”.

وأفاد تقرير لمنظمة العفو الدولية الخميس (19 أيلول 2019) أن قطر لم تف بكل وعودها لتحسين ظروف العمال الأجانب الذين يعملون في البلاد التي تستعد لاستضافة مونديال 2022. وفي تقرير حمل عنوان “الجميع يعمل، ولا أجور” قالت المنظمة الحقوقية “بالرغم من الوعود الكبيرة للإصلاح التي تعهدت بها قطر قبل مونديال 2022، إلا أنها تبقى مرتعاً لبعض أرباب العمل المجردين من المبادئ“.