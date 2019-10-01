مصر.. قرار جديد بشأن التدخين الإلكتروني

الثلاثاء 1 أكتوبر 2019

أعلن الدكتور عصام المغازي رئيس جمعية مكافحة التدخين والدرن وأمراض الصدر بالقاهرة، عن توصيات مؤتمر "التدخين الإلكترونى... نظرة موضوعية"، الذي انعقد الخميس الماضي بالمعهد القومي للتدريب التابع لوزارة الصحة، بحضور عدد كبير من مكافحي التدخين فى مصر لمناقشة وسائل التدخين المستجدة مثل التدخين الالكترونى.



وأوضح، خلال تصريحات صحفية، أن التوصيات شملت، محاربة آفة التدخين بشكل عام، ومطالبة الجهات المختصة بعدم السماح باستيراد السجائر الالكترونية لحين وجود دليل على سلامتها، خاصة بعد انتشار الوفيات الناتجة عنها فى الولايات المتحدة كما أنها تعمل على جذب الأطفال والمراهقين لعادة التدخين، وذلك بسبب شكلها الجذاب ونكهاتها المتعددة، مما قد يؤهلهم ليصبحوا مدخنين منتظمين.

وأضاف أن المؤتمر أوصى بتطبيق قوانين منع التدخين على أشكال التدخين التقليدى والإلكترونى وكافة منتجات التدخين الحديثة مثل منع التدخين فى الاماكن المغلقة ومنع البيع للقصر وحظر الإعلان عنها، بالإضافة إلى التشجيع على إجراء دراسات محايدة عن تأثير التدخين الإلكترونى حيث ان معظم الدراسات تقوم بها الشركات المنتجة

وأشار إلى أن المؤتمر أوصى بمناشدة الإعلام وصناع الدراما عدم تشجيع التدخين الالكترونى، وإعداد برامج توعوية حول التدخين الالكترونى فى تجمعات الشباب مثل المدارس والجامعات ومراكز الشباب