العراق وتونس يبحثان في بغداد تعزيز التعاون الأمني

الثلاثاء 1 أكتوبر 2019

كتب الخليج 365_وكالات

بحث مستشار الأمن الوطني العراقي، فالح الفياض اليوم الثلاثاء، مع المستشار الأول للرئيس التونسي المكلف بالأمن القومي، كمال العكروت، تعزيز التعاون المشترك في المجال الأمني.



وأفاد مكتب مستشار الأمن الوطني العراقي - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) - أنه جرى خلال اللقاء - بحضور السفير التونسي لدى بغداد إبراهيم الرزقي - بحث التطورات السياسية والأمنية في المنطقة، وأهمية توحيد الجهود الدولية بما يسهم في استقرارها.

وشدد الفياض، خلال اللقاء، على أهمية تعزيز التعاون المشترك بين البلدين لاسيما فيما يخص تبادل الخبرات الأمنية.