- 1/2
- 2/2
العراق وتونس يبحثان في بغداد تعزيز التعاون الأمني
الثلاثاء 1 أكتوبر 2019
كتب
الخليج 365_وكالات
بحث مستشار الأمن الوطني العراقي، فالح الفياض اليوم الثلاثاء، مع المستشار الأول للرئيس التونسي المكلف بالأمن القومي، كمال العكروت، تعزيز التعاون المشترك في المجال الأمني.
وأفاد مكتب مستشار الأمن الوطني العراقي - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) - أنه جرى خلال اللقاء - بحضور السفير التونسي لدى بغداد إبراهيم الرزقي - بحث التطورات السياسية والأمنية في المنطقة، وأهمية توحيد الجهود الدولية بما يسهم في استقرارها.
وشدد الفياض، خلال اللقاء، على أهمية تعزيز التعاون المشترك بين البلدين لاسيما فيما يخص تبادل الخبرات الأمنية.
كانت هذه تفاصيل خبر العراق وتونس يبحثان في بغداد تعزيز التعاون الأمني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.