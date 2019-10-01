رسالة هامة من الرئيس السيسي إلى محدودي الدخل فى مصر
الثلاثاء 1 أكتوبر 2019
عبدالفتاح السيسي - الرئيس المصري
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن الحكومة ملتزمة تمامًا باتخاذ ما يلزم للحفاظ على حقوق المواطنين البسطاء وفي إطار الحرص على تحقيق مصلحة المواطن والدولة.
وكتب السيسي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” : "في إطار متابعتي لكل الإجراءات الخاصة بدعم محدودي الدخل فإنني أتفهم موقف المواطنين الذين تأثروا سلبًا ببعض إجراءات تنقية البطاقات التموينية وحذف بعض المستحقين منها".
وتابع السيسي "أقول لهم اطمئنوا لأنني أتابع بنفسي هذه الإجراءات".
وأضاف الرئيس المصري: "أؤكد لكم أن الحكومة ملتزمة تمامًا باتخاذ ما يلزم للحفاظ على حقوق المواطنين البسطاء وفي إطار الحرص على تحقيق مصلحة المواطن والدولة".
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