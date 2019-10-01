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أمريكا وكوريا الشمالية يوافقان على استئناف المحادثات النووية
الثلاثاء 1 أكتوبر 2019
كتب
الخليج 365_متابعات
وافقت كوريا الشمالية والولايات المتحدة على استئناف محادثاتهما النووية على مستوى العمل يوم السبت المقبل.
وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، أن النائب الأول لوزير الخارجية تشوي سون هوي أكد أن واشنطن وبيونج يانج اتفقتا على إجراء اتصال أولي يوم الجمعة المقبلة وإجراء مفاوضات على مستوى العمل السبت المقبل.
وأضاف أن مندوبي الجانب الكوري الشمالي مستعدون للدخول في مفاوضات على مستوى العمل مع الولايات المتحدة.
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