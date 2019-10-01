القيادة تعزي الرئيس الهندي في الوفيات الناتجة عن الأمطار الغزيرة التي هطلت شمال الهند

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز برقية عزاء ومواساة للرئيس رام ناث كوفيند، رئيس جمهورية الهند، إثر الوفيات الناتجة عن الأمطار الغزيرة التي هطلت على ولاية أوتار براديش في شمال الهند.

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وقال الملك سلمان: علمنا بنبأ الوفيات الناتجة عن هطول أمطار غزيرة على ولاية أوتار براديش في شمال الهند، وإننا إذ نشارككم وشعب جمهورية الهند الصديق ألم هذ المصاب، لنعرب لكم ولأسر المتوفين وللشعب الهندي الصديق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا عن أحر التعازي وصادق المواساة.

كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان برقية عزاء ومواساة للرئيس رام ناث كوفيند، رئيس جمهورية الهند، إثر الوفيات الناتجة عن الأمطار الغزيرة التي شهدتها ولاية أوتار براديش في شمال الهند.

وقال ولي العهد: بلغني نبأ الوفيات الناتجة عن هطول الأمطار الغزيرة التي شهدتها ولاية أوتار براديش في شمال الهند، وأعرب لكم ولأسر المتوفين ولشعب الهند الصديق عن أحر التعازي وصادق المواساة.