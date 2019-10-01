شكرا لقرائتكم ضرب الحشد.. دعوة عراقية لتقديم شكوى أممية ضد إسرائيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - دعت لجنة الأمن في البرلمان العراقي، الثلاثاء الحكومة إلى تقديم شكوى ضد إسرائيل في مجلس الأمن الدولي على خلفية استهداف مواقع للحشد الشعبي، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء العراقية.

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