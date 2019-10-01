شكرا لقرائتكم الكشف عن صورة لبايدن ونجله يلعبان الجولف مع مسؤول أوكراني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أظهرت صور حصرية لشبكة "فوكس" نيوز الأميركية نائب الرئيس الأميركي السابق، جو بايدن، وابنه هانتر، يلعبان الجولف مع ديفون آرتشر الذي عمل في مجلس إدارة شركة الغاز الطبيعي الأوكرانية Burisma.

في وقت سابق من الشهر قال بايدن إنه لم يناقش أي موضوعات تجارية مع ابنه هانتر أثناء توليه منصب نائب رئيس الولايات المتحدة.

وقال بايدن، مشيراً بأصابع الاتهام إلى الرئيس ترمب: "لم أتحدث مطلقاً مع ابني عن تعاملاته التجارية في الخارج".

وأضاف: "أعرف أن ترمب يستحق التحقيق. إنه ينتهك كل القواعد الأساسية لوظيفة الرئيس.. لماذا يعمل على محاولة تخويف زعيم أجنبي على الهاتف!".

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جو بايدن وابنه هانتر

فيما صرح هانتر بايدن لصحيفة نيويوركر سابقاً أنه ووالده تحدثوا "مرة واحدة فقط" عن عمله في أوكرانيا.

وقد أخبر مصدر شبكة Fox News أن الصورة التقطت في أغسطس 2014، وتشير التقارير الإخبارية إلى أن نائب الرئيس كان في ذلك الوقت في هامبتون بنيويورك، بحسب الشبكة نفسها.

وانضم هانتر بايدن وديفون آرتشر إلى مجلس إدارة شركة Burisma Holdings في أبريل 2014.

ويسعى البيت الأبيض إلى الإشارة إلى احتمال وجود فساد من جانب بايدن، وسط تحقيق رسمي بملاحقة النواب الديمقراطيين ضد الرئيس.