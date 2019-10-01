عبد العال يحذر الحكومة والمحافظين: البرلمان سيشهد وقفة حاسمة مع المسئولين ولن نترك مصالح الشعب المصري

الموجز
أكد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن دور الانعقاد الخامس للبرلمان سيشهد وقفة حاسمة وشديدة مع الحكومة، مشيراً إلى أن الأعضاء لن يتركوا الشعب المصري ومصالحه بعيد عن قاعة البرلمان.
جاء هذا خلال كلمته الافتتاحية بالجلسة العامة للبرلمان، بمناسبة بدء دور الانعقاد الخامس.
وأكد عبد العال أن البرلمان لن يسمح لكل المسؤولين بالحكومة والمحافظين أن يصدروا المشاكل للرئيس عبد الفتاح السيسي، وعليهم أن يتحملوا المسؤولية، وعليهم أن يحنوا علي هذا الشعب لأنه قدم الكثير وينتظر من المجلس الكثير والكثير.
وأشار رئيس البرلمان إلى أن المجلس سيعمل على تفعيل كل الأدوات الرقابية علي الحكومة، خاصة أن التاريخ لن يرحم هذا المجلس، إذا ترك الحكومة والتنفيذية والمحافظين بهذه الصورة.
وأكد رئيس مجلس النواب أن جلسة البرلمان اليوم تأتي للتأكيد على الوحدة الوطنية من الشعب تجاه القيادة السياسية والقوات المسلحة ورجال الشرطة، وأننا مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، وداعمين له وأروحنا على أكفنا دفاعاً عن هذا الوطن.
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