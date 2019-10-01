أعلنت ​وزارة المالية​ في بيان أنه "شركة ​موديز​ للتصنيف الإئتماني، عقدت لجنة مراجعة التصنيف الإئتماني للدولة ال​لبنان​ية وقررت الإبقاء على التصنيف الحالي Caa1. وفي بالمقابل وضعت تصنيف لبنان قيد المراقبة وبإتجاه التخفيض خلال ثلاثة أشهر إذا لم يتبلور مسار الأمور بإتجاه إيجابي. وستقوم موديز خلال هذه الفترة بتقييم أداء ​الحكومة​ ومدى إلتزامها بإقرار موازنة العام 2020"، مشيرة الى "هذا الإلتزام سوف يعزز الثقة ويؤمن الدعم الخارجي".

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كانت هذه تفاصيل خبر وزارة المال: "موديز" أبقت تصنيف لبنان الإئتماني على حاله ووضعته قيد المراقبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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